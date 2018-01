1.7 miljoen euro extra voor een nieuwe bibliotheek

Het complex met bibliotheek en archief en fietsenstalling op de benedenverdiepingen en daarop een parkeergarage is noodzakelijk om de Lage Zijde toekomstbestendig te maken.

Dat winkelcentrum De Aarhof nu meegaat in de ontwikkeling is zeer positief. De Aarhof wordt opgeknapt en er komt een goede aansluiting tussen de winkels, de bibliotheek en de parkeergarage.

Wethouder Gerard van As vindt de opbouw van appartementen nog wel een punt van zorg. "We weten nu niet precies wat er nodig is om op De Aarhof appartementen te bouwen. Het dragend vermogen is niet zeer. De bouwhoogte is een vraagteken en wellicht moeten er een paar winkels weg." De voortgang wordt door de gemeenteraad bewaakt. Al was het alleen maar, omdat het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.

Groen dak

Omdat de raming van de bouwkosten fors is overschreden voor het ontwerp, is dit aangepast. De aanpassing zit vooral in de technische constructie. Er komt geen dak op de bovenste parkeerlaag en daarom ook geen daktuin op dit dak. De raad wil een heel duurzaam gebouw en vroeg om een groen dak.

"Dat kan wel", meldde wethouder Kees van Velzen. "Maar, dan moet er alsnog een dak op en dat kost tussen de 3 en 5 ton." De wethouder laat nu uitzoeken of pergola's met klimplanten wel een optie is.