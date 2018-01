Castellum krijgt akkoord van gemeenteraad voor toekomstplannen

"Als je niet leert van het verleden zul je in de toekomst nieuwe lessen krijgen", vatte René Vrugt (CDA) de situatie rond het theater samen.

"We zijn al twaalf jaar bezig met elke keer geld erbij doen. Nu gaan we het heel anders doen. We zijn wel kritisch. Er staan veel aannames in de plannen en het gaat jaren duren voordat Castellum is omgevormd naar Huis van de Stad."

Vrugt verwoordde daarmee de mening van de meeste partijen in de gemeenteraad.

Verbouwing

Bovenaan de prioriteitenlijst staat een ingrijpende verbouwing. De entree wordt gewijzigd, er komt een nieuw grandcafé, de Rabozaal wordt afgescheiden en krijgt een eigen ingang en er komen veel andere culturele organisaties in het gebouw.

"De theaterfunctie blijft het belangrijkste", beloofde wethouder Kees van Velzen. Ondanks veel twijfels gaat de gemeenteraad toch akkoord met een investering van 2,6 miljoen euro. VVD, BA en RGL stemmen tegen het voorstel.

Voorwaarden

De VVD wil best met de plannen meegaan, maar dan op strakke voorwaarden. "Eerst een beter resultaat voor theater, bioscoop en horeca en daarna pas hervormen. Dan een evaluatie door de gemeenteraad. Als er een positief resultaat is pas toestemmen in een breder aanbod", vat Bas Wienbelt zijn motie samen.

Bij gebrek aan voldoende steun trekt de VVD de motie in en stemt tegen het plan, maar wil wel meedenken.