Uitdagingen bij komst logistiek centrum Nedcargo

Wethouder Gerard van As meldt dat er nieuwe gesprekken over nieuwe voorwaarden worden gevoerd. "Wij vinden het jammer en Nedcargo denkt daar ook zo over", aldus de wethouder. "Dit is de enige kans die Nedcargo heeft om direct naast de haven een groot distributiecentrum te bouwen. Zij kijken nu of een gefaseerde uitvoering mogelijk is."

Overigens is er geen man overboord als het distributiecentrum niet doorgaat. Van As zegt dat er bedrijven zijn die naast de OTA grond willen aankopen.

Nieuw plan

De problemen zijn ontstaan door het afhaken van de partij die het centrum wilde bouwen. Nedcargo zoekt nu nieuwe partners. De gemeente had overigens ook een probleem: het bleek onhaalbaar om het bestemmingsplan tijdig voor elkaar te krijgen.

Het nieuwe plan van Nedcargo wordt dinsdag 30 januari in het college van burgemeester en wethouders besproken, daarna is het aan Nedcargo om door te pakken of niet. "Wij willen voor 15 februari duidelijkheid."