107 treinstoringen op station Alphen aan den Rijn vorig jaar

Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus heeft opgevraagd bij Rijdendetreinen.nl, een website die het aantal treinstoringen van de NS verzamelt op basis van meldingen van het vervoerdersbedrijf.

Over heel Nederland gezien had Rotterdam Centraal tussen 1 januari 2017 en 14 januari 2018 het vaakst te maken met een storing, namelijk 581 keer. Ook Breda (390 keer), Schiphol (281 keer) en Utrecht Centraal (262 keer) hadden het meest te maken met treinen die niet of later reden.

In Alphen aan den Rijn was een defecte trein in 28 gevallen de boosdoener voor de storing. Andere veelvoorkomende oorzaken waren beperkingen in materieelinzet (17 keer), een seinstoring (12 keer) en inzet van hulpdiensten (5 keer).

In totaal waren er in Nederland zo'n 4.200 verstoringen op het spoor. Gemiddeld gaat het om elf meldingen per dag.