5,4 procent Alphense huishoudens heeft laag inkomen

Het aantal Alphense huishoudens met een laag inkomen is in de afgelopen jaren steeds een beetje gedaald. In 2013 was er nog sprake van 5,7 procent huishoudens met een laag inkomen, de jaren daarna daalde dat naar 5,6 procent, 5,5 procent en in 2016 (waar het rapport op is gebaseerd) naar 5,4. Wel is het aantal huishoudens met een langdurig laag inkomen gestegen. Van 1,5 procent in 2014, 1,7 procent in 2015 naar 1,9 procent in 2016.

Alphen heeft het hoogste percentage lage inkomens van de meeste aangrenzende gemeenten. Zo telt Kaag en Braassem 4 procent huishoudens met een laag inkomen, in Nieuwkoop is dat 3,8 procent en in Bodegraven-Reeuwijk 4,1 procent. Alleen Zoetermeer heeft een hoger percentage, namelijk 7,5 procent.

Gouda telt het hoogste percentage lage inkomens in het Groene Hart, namelijk 8 procent. De gemeente Montfoort heeft met 3,3 procent het laagste percentage lage inkomens.