Orgel Adventskerk krijgt restauratie in Soest

Het orgel zal in de werkplaats van de firma Elbertse in Soest in haar geheel worden gerestaureerd.

"Het vertrek van dit onderdeel was een bijzonder moment, maar gelukkig ook een tijdelijk moment. De restauratie zal ongeveer vijf weken duren", aldus Simon Stelling, stadsorganist van Alphen en vaste organist van het orgel in de Adventskerk.

Het Steinmeyer orgel in Alphen is gebouwd door dezelfde orgelbouwer als het beroemde reuzenorgel in de Dom van Passau, waar duizenden mensen jaarlijks een concert oren, te weten de firma Steinmeyer uit Öttingen, Beieren. De inwijding van het orgel in de Adventskerk vond plaats in 1923.

Stichting

Stichting Vrienden van de Adventskerk zet zich sinds 2016 in om de Adventskerk met orgel en interieur financieel te ondersteunen. Dit doet zij door het organiseren van concerten en andere evenementen, vrienden te maken via het vriendenprogramma, sponsoren te werven en door het kerkgebouw met haar multifunctionele ruimtes te verhuren.

"Afgelopen jaar was een zeer succesvol jaar. We hebben toen met een flinke dosis inspanning twee concerten in de Adventskerk weten uitverkopen. Zo trad het Jostiband Orkest op met Willeke Alberti en sloten we het jaar feestelijk af met een Black Gospelconcert met onder andere Dwight Dissels", aldus Jan de Kruijf, voorzitter van de stichting.

"Ook dit jaar komen we weer met nieuwe concerten en activiteiten. We zijn ervan overtuigd dat veel Alphenaren dit markante gebouw met het unieke orgel willen behouden. Het hoort bij Alphen! Hopelijk omarmt men het evenementenprogramma 2018 met hetzelfde enthousiasme als afgelopen jaar en kunnen we hierdoor onder andere een financi?le bijdrage leveren aan de restauratie van het orgel."

Voor deze restauratie heeft de stichting met giften al ruim €1.600,- opgehaald.