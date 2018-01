Betere voorzieningen voor recreatie mogelijk in Park Zegersloot

Alphen aan den Rijn Meer bezoekers voor vogelpark Avifauna in 2017 Vogelpark Avifauna heeft afgelopen jaar meer bezoekers getrokken dan in 2016. Het vogelpark in Alphen aan den Rijn werd in 2017 bezocht door zo'n 379.000 mensen, in 2016 waren dat er nog dat er nog 375.000.