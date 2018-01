Alphen overweegt scanvoertuig voor parkeercontrole

"We willen inderdaad met een scanvoertuig gaan werken. Het is nog de vraag wat voor voertuig dit wordt", legt wethouder Michel du Chatinier uit. "Dit zou een auto kunnen zijn, maar scannen kan ook met bijvoorbeeld scooters."

In november 2016 is een proef gedaan met een scanauto. De schaal van Alphen is wellicht te beperkt om met een scanauto te werken, daarom wil de gemeente kijken of kan worden samengewerkt met andere gemeenten zoals Gouda en Woerden.

"Een scenario is dat er een of twee scanscooters doorlopend in Alphen rijden en de auto gedeeld wordt. Er zijn uiteraard meer scenario's en die gaan we na besluitvorming in de raad uitwerken", aldus Du Chatinier.

Werkwijze

Als een voertuig wordt gescand en niet heeft betaald wordt een melding doorgestuurd naar de mobiele telefoon van de handhaver. De handhaver gaat ter plaatse, beoordeelt de situatie en besluit dan wel of geen parkeerbon uit te delen. Deze manier van werken is bij de proef in 2016 ook toegepast.

Wel wordt bij het scannen wordt een zogenaamde coulancetijd gebruikt. Is binnen tien minuten geen transactie gestart, dan wordt de scan doorgestuurd.

Betalingsbereidheid

"De belangrijkste redenen om dit te gaan doen is om het handhaven efficiënter te maken en de betalingsbereidheid omhoog te krijgen", aldus Du Chatinier. "Nu betaalt maar 55,7 procent van de bezoekers voor het parkeren. De rest neemt het risico. Dat percentage is veel te laag in vergelijking met andere gemeenten. Als dit percentage boven de 90 procent ligt dan kunnen we meer investeren in de parkeervoorzieningen of zelfs de parkeertarieven verlagen."

Het efficiënter handhaven heeft overigens niet direct het gevolg dat de handhavers niets meer te doen hebben. Er blijven evenveel handhavers en verspreid over de dag zullen voertuigen vaker gecontroleerd worden.