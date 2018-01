OM stelt dat basisschooldirecteur seks had met 13-jarig meisje Alphen

Dat meldt Alphens.nl zaterdag.

De 32-jarige inwoner van Gouda zou orale seks hebben gehad met het meisje. Ook zou hij haar hebben gepenetreerd. Burgemeester Liesbeth Spies meldde eerder al dat het slachtoffer geen leerling van de Alphense basisschool is. Ook komt het meisje niet uit Alphen aan den Rijn.

Komende dinsdag is de eerste zitting in de rechtszaak. Dan wordt onder meer bepaald of het voorarrest van T., die ook wordt verdacht van onttrekking aan het ouderlijk gezag, in de cel blijft. T. heeft het misbruik zelf altijd stelling ontkend.

T. is door de PvdA, waarvoor hij raadslid was in de Goudse gemeenteraad, uit de partij gezet. Ook zou hij zijn baan als directeur van An Noer inmiddels kwijt zijn.