Aarhof wordt vernieuwd en uitgebreid met woningen

De Aarhof sluit met alle plannen aan op de andere ontwikkelingen aan de Lage Zijde. De nieuwbouw van de bibliotheek met archief, fietsenstalling en parkeergarage moet ook in het winkelcentrum goed worden ontsloten. Het pleintje waar voorheen een lunchroom was gevestigd wordt aangesloten op de bibliotheek en de parkeergarage. Hier verdwijnt een van de winkels om een fraaie doorgang mogelijk te maken.

Woningbouw

De derde parkeerlaag was een optie, maar wordt nu toch direct gebouwd omdat het winkelcentrum uit gaat breiden met woningen. Het gaat om 75 appartementen die vooral op het lage gedeelte langs de Aarkade komen. De architect is Groosman die ook verantwoordelijk is voor het nieuwe Thorbeckegebouw aan de overkant van de Kromme Aar.

Er wordt over nagedacht om ook appartementen aan de kant van de Hema te bouwen.

Kosten

Meer plannen kosten ook meer geld. Dat geldt dus ook voor deze plannen. "Er is een aanvullend krediet nodig, maar dat wisten we al vanaf het begin", meldt wethouder Gerard van As. "Er wordt gesloopt, er wordt gebouwd, er komen aanpassingen en een winkelruimte minder betekent ook minder inkomsten voor De Aarhof."

Nu alles is uitgerekend, is duidelijk om hoeveel geld het gaat. Van As gaat de gemeenteraad om een krediet van 1,7 miljoen euro extra vragen.