Fietsersbond wil grotere fietsenstalling aan Lage Zijde

In het huidige plan van de gemeente zijn er 398 fietsstalling plaatsen voorzien in etagerekken.

Daarnaast is er nog sprake van ongeveer twaalf bakfiets/brommer plaatsen. Wel wordt gekeken of het mogelijk is om extra rekken te plaatsen voor enkele tientallen fietsen.

"Wij zijn van mening dat een fietsenstalling met etagerekken voor fietsers die boodschappen komen doen of gaan winkelen geen goede fietsenstalling is", aldus Gerard Huiskamp namens de Fietsersbond.

"Bij een stationstalling kan het wel, want daar stalt men de fiets meestal voor de hele dag. Maar voor kortparkeren vanwege boodschappen en voor ouderen -vaak ook met e-bikes- zijn etagerekken niet geschikt. Als het beneden vol is zet je de fiets dan toch liever op straat."

Hoge Zijde

De Fietsersbond is ontevreden over het aantal en soort plaatsen in de fietsenstalling. Ondanks dat de gemeente bezig is met het optimaliseren van het plan heeft de Huiskamp hier weinig vertrouwen in. Volgens hem is een grote, gebruiksvriendelijke fietsenstalling aan de Lage Zijde noodzakelijk.

"In het Alphense centrum is nu een slecht functionerende fietsenstalling aan de Hoge Zijde omdat de ingang verkeerd ligt. Nu dreigt er straks aan de Lage Zijde een fietsenstalling te komen die ongelukkig is ingericht met etagerekken en die dus voor een groot deel niet gebruikt zal worden. Net als aan de Hoge Zijde zal dit leiden tot her en der geparkeerde fietsen", denkt Huiskamp.