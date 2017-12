VENHILL wint Grote Prijs van de Bollenstreek 2017

Na Christopher's Soul eindigde An Adverse Copy op de derde plaats in de finale met zes deelnemers.

De nummers 1 en 3 waren eerder succesvol bij de Alphense Battle of the Bands. In 2015 won de driemansformatie Ad Adverse Copy (met de Alphense bassist Martijn Boon in de gelederen) de eerste editie van de succesvolle live muziek serie. In 2016 trok VENHILL in een bomvol MAX aan het langste eind.

Beide evenementen, met drie voorrondes en een finale, werden georganiseerd door PopPlatform Alphen dat in het najaar van 2017 door een moegestreden bestuur werd opgeheven. De teleurstelling over het gebrek aan gemeentelijke ondersteuning van een vitale popcultuur speelde een belangrijke rol in dat besluit.