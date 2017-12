Alphen aan den Rijn Gestart met klussen in voormalige limonadefabriek Alphen aan den Rijn Deze week is gestart met de transformatie van de voormalige limonadefabriek in Alphen aan den Rijn. De voorbereidende werkzaamheden in de pandjes worden nu uitgevoerd, de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden laten nog even op zich wachten.