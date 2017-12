Burgemeester Spies: 'Vuurwerkverbod is niet te doen'

Knalvuurwerk verbieden is een lastige zaak. "Een vuurwerkverbod is niet te doen. Dat is lokaal heel moeilijk te handhaven", meldt Spies. "Gelukkig is het hier in Alphen een feestje en is de schade heel laag."

De burgemeester begrijpt waar het verzoek om knalvuurwerk te verbieden vandaan komt. Sterker nog: "In januari 2017 is door de burgemeesters om een nationaal verbod gevraagd bij het ministerie."

Evaluatie

Wat Spies wel kan doen naar aanleiding van de motie van SP en GroenLinks is met een notitie komen met voorstellen. De burgemeester denkt dan aan een vuurwerkshow door particulieren en een goed gesprek met de plaatselijke vuurwerkhandel.

De notitie wordt toegevoegd aan de evaluatie over de jaarwisseling die in juni door de raad wordt besproken.