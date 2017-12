Gemeente maakt geld vrij voor uitbreiding Archeon

BPD bouwt de wijk Burggooi en wilde aanvankelijk haar plannen ongewijzigd doorzetten. Dit betekende echter dat Museumpark Archeon aan alle kanten klem zou zitten tussen dure woningen. Er is na jaren onderhandelen nu overeenstemming over een uitbreiding tussen het museumpark en de parkeerplaats.

De gemeente Alphen aan den Rijn is van plan om BPD 'uit te kopen'. Er wordt 1.7 miljoen euro op tafel gelegd en daarvoor in de plaats ziet BPD af van een aanzienlijk aantal dure woningen.

Plannen

De plannen van het museumpark bestaan uit de uitbreiding met een scheepvaartmuseum, de vernieuwing van de entree en betere logische aansluiting tussen de verschillende tijdperken die in Archeon te zien zijn. Het 'pad' wordt aanzienlijk breder en er kan daardoor een nieuwe entree worden aangelegd. Ook kan zo het geplande Romeinse Scheepvaartmuseum op de plek van de parkeerplaats komen en toch een goede verbinding hebben met Archeon.

Weg

De gemeente legt een weg aan ten behoeve van Burggooi. Hiervan wordt ook een deel door BPD betaald. Dit betekent dat voor de aanleg van deze weg per saldo ongeveer 1 miljoen euro door de gemeente moet worden betaald.

Aan de gemeenteraad wordt in januari in totaal een bedrag van 2,5 miljoen euro gevraagd om eindelijk aan de uitbreiding van Museumpark Archeon te kunnen beginnen.

Werelderfgoedlijst

Wethouder Kees van Velzen is erg blij dat er vooruitgang is geboekt: "Museumpark Archeon is voor Alphen aan den Rijn een belangrijke toeristische attractie. Daarnaast is in het museum het verleden van onze gemeente te zien. Het Romeins Scheepvaartmuseum is ook een belangrijke aanwinst in het kader van de Limes. We staan op de nominatie voor de Werelderfgoedlijst van de Unesco met deze oude Romeinse grens waarvan Alphen aan den Rijn een belangrijk onderdeel is."