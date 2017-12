Brandweer uitgerukt uit voor meerdere gaslekkages

Om 18.15 uur werd de eerste gaslekkage gemeld aan de Henry Dunantweg. In een gaskast was een kleine lekkage ontstaan, de brandweer sloot een deel van de weg in afwachting van de netbeheerder die het lek heeft gedicht.

Omsteeks 21.05 uur werd de brandweer opgeroepen voor nog een gaslekkage, ditmaal aan de Amerikalaan in Alphen aan den Rijn. Hier bleek een lekkage te zijn ontstaan in een gasverdeelstation. Ook hier heeft brandweer een afzetting gemaakt in afwachting van netbeheerder Liander, die vervolgens het lek heeft gedicht.