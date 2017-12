Petitie tegen sluiting huisartsenpost Alrijne aangeboden

Wethouder De Jager nam de handtekeningen in ontvangst en verzekerde de aanbieders dat de huisartsenpost niet dicht gaat.

Wel denken de Samenwerkende Huisartsen Rijnland (SHR) na over mogelijkheden om de kosten omlaag te brengen. "Er is overigens nu wel een afspraak dat de gemeente geen voorstellen in de media moet lezen", meldde De Jager. "Voortaan wordt ook met de gemeente gesproken als er een voorstel is."

Tijdens de gemeenteraadsvergadering, die direct na het aanbieden van de handtekeningen begon, vroeg André de Jeu (Nieuw Elan) naar de stand van zaken. Er is immers op woensdag 13 december een gesprek geweest tussen de gemeente, raadsleden, de huisartsen en het Alrijne ziekenhuis. Voor de toekomst: "Een basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn is echt een utopie, want dan wordt de zorg slechter."

Kosten huisartsenpost

Over de huisartsenpost wordt nagedacht. Om de kosten beter in de hand te houden, willen de huisartsen de kosten in de hand houden. Tegelijkertijd willen zij de zorg handhaven. De vraag die zij zichzelf stellen is of de huisartsenpost 's nachts open moet blijven voor drie of vier consulten. Sluiting is nu echter nog niet aan de orde.

Zodra de SHR een voorstel heeft, zal dit ook met de gemeente worden besproken. "De communicatie hierover kan stukken beter. Er is nu echter niets aan de hand."