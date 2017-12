Rijnhaven krijgt in voorjaar nieuwe ligplaatsen en stijgers

"Al 48 ligplaatsen zijn gereserveerd, waarvan negentig procent voor Alphenaren", vertelt directeur Paul Wismeijer. De ligplaatsen komen aansluitend aan de scheepswerf, het botenhuis en het kantoor van de havenmeester aan de westkant en aan de kop van de haven. Wismeijer is er zeker van dat de steigers in april in gebruik genomen kunnen worden.

Tegenover de geplande nieuwbouw Dudok aan de oostkant heeft de scheepsbouwer plaats voor een aantal historische schepen.

"Alphen heeft een geschiedenis op het gebied van scheepsbouw, werven en bijvoorbeeld De Industrie met scheepsmotoren", legt Wismeijer uit. "Wij willen dat graag laten zien met wisselende boten. Er is plaats voor maximaal zes schepen, het hangt van de lengte af hoeveel er langs de steiger passen."

Verplaatst

De werf die nu aan de Steekterweg ligt, wordt geheel verplaatst. Het wachten was op een akkoord van de provincie om op deze locatie woonhuizen te bouwen. Nu dit mag, is er geen beletsel meer. Het contract is afgelopen dinsdag getekend. De nieuwe scheepswerf komt het verst van de Eikenlaan af te liggen.

In het voormalige kantoor van Bielefeld worden kleine creatieve vormgevende bedrijven ondergebracht. In tussenliggende bedrijfsgebouwen vestigen zich ambachtelijke ondernemers. Onlangs is de sanering van het voormalige Biesterfeld-terrein afgerond, zodat de eerste bedrijven zich nu kunnen vestigen.

Commercieel

Wethouder Gerard van As is blij met het contract. "Wij hebben de plannen ietwat bijgesteld. Het is nutteloos om voor tien jaar te verhuren en dan de boel plat te gooien."

"Om de Rijnhaven goed op de kaart te krijgen, wordt er nu verkocht en eventueel verhuurd voor onbepaalde tijd. Wester-Engh heeft een deel aangekocht en een deel gehuurd. We moeten als gemeente wel commercieel denken als we zo'n gebied als Rijnhaven-Oost succesvol willen ontwikkelen."