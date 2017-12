KNMI geeft code rood wegens sneeuwval

In Alphen aan den Rijn sneeuwt het al vanaf 11.00 uur. De echte stevige sneeuwbuien volgen later in de middag, aldus Weerplaza.

De temperatuur duikt onder de 0 graden, waardoor het glad op de weg kan worden als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwresten.

Enkele scholen, waaronder het Wellantcollege, houden als gevolg van het weer de deuren gesloten. Ook zullen de vuilnisbakken vandaag niet worden geleegd. "Zodra we in kunnen schatten wanneer uw container weer geleegd kan worden, laten we dat direct weten", meldt de gemeente.

OV

Arriva laat 16.00 uur weten dat de bussen vanwege het weer niet meer rijden in de omgeving van Leiden, Lisse en Alphen aan den Rijn.

Ook de NS hanteert een aangepaste dienstregeling. Hierdoor rijden veel treinen niet en zijn op sommige trajecten kortere treinen ingezet. Op het traject tussen Alphen en Utrecht rijden de treinen op het moment helemaal niet vanwege een storing.

Strooiwagens en sneeuwschuivers gingen zondag de weg op om de straten in Alphen aan den RIjn begaanbaar te houden. Er waren gedurende de dag enkele kleine botsingen.