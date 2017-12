Wethouder Van As trapt bouw van De Stadspoort af

Als deze doorgetrokken is tot aan de Oranje Nassausingel vormt het gebouw, dat toepasselijk De Stadspoort gedoopt is, de vernieuwde entree van het stadshart. In het gebouw komen 38 appartementen in zowel de koop- als de huursector.

Het stadshart heeft afgelopen jaren een kwaliteitsimpuls gekregen met de herontwikkeling van het gebied rondom het Thorbeckeplein.

"Met de komst van de nieuwe woningen in het gebied, de investeringen in horeca en de sloop van verouderde panden, wordt het stadshart in zijn geheel steeds gezelliger en bruisender. Het gebouw zelf, dat strak en modern oogt, spreekt veel bewoners aan. Dit blijkt uit de grote belangstelling voor de appartementen", volgens wethouder Gerard van As.