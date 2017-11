Stichting MAX krijgt voormalig pand van WiebelBiebel niet

De stichting had aan de gemeenteraad een brief gestuurd om aandacht te vragen voor hun situatie. Voorzitter Sander de Nie zei in de brief dat het oude pand van WiebelBiebel, een paar honderd meter verderop, ideaal is om naar toe te verhuizen.

Dat pand is echter niet beschikbaar, want het wordt door de gemeente verkocht. Het pand heeft ook geen maatschappelijke functie. "We willen dat niet veranderen", zegt wethouder De Jager. "Als MAX dat pand wil hebben, zullen ze het gewoon moeten aankopen of een sponsor zoeken die dat voor hen doet en het dan aan hen verhuurt."

Stichting MAX moet over een tijdje uit haar pand aan de Olympiaweg door de nieuwbouw van het Ashram College en is op zoek naar een nieuw onderkomen. MAX verzorgt activiteiten voor jongeren zoals tienerfeesten. Van het pand van MAX maken onder meer ook het Vakantiespel en de Huttenbouw gebruik.