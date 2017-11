Kortsluiting slagbomen oorzaak storingen Julianabrug

Alphen aan den Rijn AZC Moscow verliest derde duel in Champions League De waterpolomannen van AZC speelden in Barcelona een prima wedstrijd. Toch kwam CN Sabadell als winnaar uit de strijd. Het werd: 12-10. De volgende wedstrijd in de Champions League is thuis op zaterdag 9 december vanaf 20.30 uur in zwembad AquaRijn in Alphen aan den Rijn