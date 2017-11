Alphen aan den Rijn Onderzoek naar ervaring met jeugdzorg in Alphen Voor een onderzoek naar de jeugdzorg worden ouders en jongeren gevraagd hun ervaringen met de jeugdzorg in Alphen aan den Rijn te delen. De bijeenkomst vindt plaats op 12 december en is bedoeld voor ouders en jongeren van 12 tot 23 jaar met ervaring in de jeugdzorg.