Alphen onderzoekt draagvlak financiele steun voor nieuwe ijsbaan Leiden

Wethouder Michel du Chatinier is bezig met een onderzoek onder de ijsclubs in de gemeente. Hij weet dat ook buurgemeenten dit soort onderzoeken doen. "Als er in Alphen draagvlak is, gaan we praten met de buren. Als we in de regio allemaal willen bijdragen, moeten we samen met een goed voorstel naar Leiden gaan."

De wethouder is met de ijsverenigingen in gesprek over de behoefte aan trainingsfaciliteiten en eventuele contracten. Het besluit om Leiden financieel te steunen, moet voor 1 oktober 2018 worden genomen.

In Alphen aan den Rijn woedde zo'n tien jaar geleden een hevige discussie over de eventuele komst van de Dutch Oval. Deze ijsbaan zou worden gebouwd door vader Gijsman toen dochter Manouk internationaal aan de weg timmerde als kunstschaatser.

De baan is uiteindelijk afgeketst op gebrek aan financiën en gebrek aan steun. "Het is dus niet vreemd", aldus Du Chatinier, "om als gemeente serieus naar de mogelijkheden in de regio te kijken en daaraan bij te dragen."