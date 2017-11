Plannen duurzaamheid stuiten op veel kritiek raad

Volgens de raad staan er te weinig concrete acties in het Plan van Actie. Aangezien dit in verschillende commissievergaderingen is gezegd, vragen sommige partijen zich af of de wethouder wel luistert.

"Er is drie uur lang kritiek geuit op dit plan met een grote roep om meer actie en toch krijgen we dit voorstel. Waarom heeft de wethouder niets concreets gedaan?", vraagt Robbert Prins (VVD).

Zelfs de partij van De Leest, D66, komt met dezelfde oproep. "Ik daag de wethouder uit om aan te geven hoe dit plan nu concreet wordt uitgewerkt", stelt fractievoorzitter Inge Prins.

Schoolgebouwen

Ook is de dat het allemaal te lang duurt, ondanks de ambities die dan wel in het plan te lezen zijn. "Wij willen veel meer aanjagen", moedigt Erik van Zuylen (GroenLinks) de wethouder aan. "Kom met meer actie en meer concreets. We moeten nu investeren. Ook in het onderwijs."

Bij onderwijs gaat het vooral om de nieuwe schoolgebouwen voor het Alphense voortgezet onderwijs. Deze moeten duurzamer worden gebouwd dan nu is gepland. Het struikelblok zijn de financiën.

"Als er met evenveel passie wordt gewerkt aan klimaat neutraal maken van schoolgebouwen als aan de decentralisatie dan moet het lukken", denkt Joost van Beek (CDA).

Kaders

De CU staat op een rapportage voor de zomer van 2018. "Kennelijk is het moeilijk om de maatschappij in beweging te krijgen. Maar, we willen dat dat beter gaat." Nieuw Elan steunt deze gedachtegang. "Wij moeten de samenleving helpen om duurzaam te worden", zegt André de Jeu. De SP signaleert dat er nu een gevaar is dat het alleen maar bij mooie woorden blijft.

De Leest vindt het allemaal wel meevallen. "In de bijlage zitten vier A4'tjes met allemaal concrete voorstellen. Die zijn inderdaad niet uitgewerkt, want daar wil ik nog over in gesprek met de raad. In het Plan van Actie staan de kaders. Ik wil van de raad weten of we daarmee aan de slag kunnen."

De PvdA vindt de actiepunten niet duidelijk en: "Wij vinden het stuitend dat de wethouder zo weinig concreets wil."