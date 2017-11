Bijdrage voor Alphens Erfgoedfonds is verdubbeld

Het Erfgoedfonds is vooral bedoeld voor kleinere initiatieven vanuit de inwoners.

De gemeenteraad heeft het instellen van een Alphens Erfgoedfonds goedgekeurd. Omdat het gevraagde bedrag voor het fonds al bij voorbaat te weinig is, kwam Petra Hoogenes van Nieuw Elan met een voorstel om dit te verdubbelen.

De raad ging akkoord en stopt nu 200.000 euro in het Erfgoedfonds. Wethouder Van Velzen reageerde blij verrast. Hij had zijn zorg al uitgesproken over het te lage bedrag, maar meende 'toch ergens te moeten beginnen'.

Te weinig

Ook uit de achterliggende stukken bleek dat 100.000 euro al heel snel op zou raken. Er zijn bij voorbaat al zoveel projecten waarvoor een aanvraag wordt voorbereid dat het oorspronkelijke bedrag te weinig is. Het fonds moet lopen tot 2022 en er zit al zoveel in de pijplijn dat het geld in 2018 zeker op is.

"We willen het Erfgoedfonds wel een goede start geven. Het is zonde om 'nee' te verkopen, terwijl je al weet dat er veel kleine initiatieven zijn vanuit de inwoners. Het is wel ons erfgoed", betoogde Hoogenes.

Goede bedoelingen

Harre van der Nat van de SP geloofde niet meteen in de goede bedoelingen van Nieuw Elan. Een van de redenen dat de motie is ingediend is echter de passie voor erfgoed van wijlen fractiegenoot Sjaak Blaazer. "Onze Sjaak heeft zich altijd heel sterk gemaakt voor ons erfgoed. Dat willen we wel in ere houden."

Ook kon Hoogenes zomaar met een mooi voorbeeld komen van een geschikt project. "Er zijn nu nog oudere inwoners die verhalen kennen uit de Tweede Wereldoorlog. Zo is een Halifax neergestort tegen de Dijksloot. Er is onderzoek gedaan en we weten zelfs wie de bemanning was. Dat verhaal moet bewaard blijven met minimaal een informatiebord om het te laten voortleven."

Motie

De motie van Nieuw Elan werd gesteund door GroenLinks, CDA en Lijst Schotanus. PvdA, SGP, RGL en SP stemden ook voor een verhoging van het fonds. Beter Alphen is tegen het instellen van een Erfgoedfonds.

De andere partijen vinden een structurele bijdrage en een verhoging van het fonds een mooi onderwerp voor de verkiezingen.