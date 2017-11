Raad stelt vragen over Green Deals in Alphen

De indieners van de motie – GroenLinks, CDA, CU, Nieuw Elan en Lijst Schotanus – willen dat wethouder De Leest in het eerste kwartaal van 2018 komt met een voorstel om de drempel voor aanvragers van een Green Deal te verlagen. Het voorstel moet gebaseerd zijn op een onderzoek naar de redenen waarom deze Deals niet worden aangevraagd.

De Leest denkt dat de termijn te kort is om dit onderzoek te doen en om met een goed advies te komen. De Green Deals bestaan echter al sinds begin 2015 en de raad wil nu een versnelling.

Een Green Deal is in principe een lening vanuit het fonds voor een duurzaam project dat nog moet beginnen of dat moet investeren om rendabel te worden.

Een kijkje op de gemeentelijke website levert in ieder geval al op dat het aanvraagformulier niet uitblinkt door vriendelijkheid en dat de pdf met kaders voor een Green Deal niet bestaat. Zonder kaders is het lastig te beoordelen of een Green Deal iets voor een bedrijf of organisatie is.