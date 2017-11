76 duurzame woningen achterin wijk Kerk en Zanen

De locatie is het sluitstuk van een langdurige transformatie van polderlandschap naar de woonwijk Kerk en Zanen. Het ligt aan de rand van het Groene Hart en is er zicht op de polders. Vanaf de N11 wordt de randbebouwing het eerste gezicht van Alphen aan den Rijn.

Voor het project Kloppend Hart (KLOP fase 3 Zuid) staan veertig terrasappartementen, twintig waterwoningen en zestien geschakelde villa's gepland. De mate van duurzaamheid in het plan maakt het een uniek woningbouwproject. De woningen worden voorzien van een warmtepomp, zonnepanelen en een donordak met zonnepanelen. Ook worden de woningen gebouwd zonder gasvoorziening.

Groen karakter

Het groene karakter van de 'Puur Wonen'-buurt komt niet alleen terug in de energieneutrale oplossingen, maar ook in het ontwerp zelf. Zo komen er onder de woningen parkeergarages waardoor er minder auto's in het straatbeeld zijn. Ook worden de terrasappartementen zo ontworpen dat de terrassen optimaal voorzien kunnen worden van beplanting in verschillende formaten.

"Een uniek project waarbij zowel in de openbare ruimte als in het ontwerp een vergaande ambitie ligt als het gaat om duurzaamheid. De inzet om zowel energie neutraal als zonder gasaansluiting te bouwen zijn niet nieuw. Ook niet parkeergarages onder de woningen of het gebruik van een warmtepomp. Maar al deze elementen gecombineerd in een plan is dat wel", aldus wethouder wonen Gerard van As.