Conciërgewoning gesloopt voor nieuwbouw Topmavo

Halverwege de jaren '70 van de vorige eeuw groeide het toenmalige Christelijk Lyceum uit zijn jasje. De school verhuisde van het Burgemeester Visserpark naar de Tolstraat, waar in 1976 het nieuwe gebouw en de conciërgewoning in gebruik genomen werden.

Het Christelijk Lyceum is inmiddels als het Groene Hart Lyceum onderdeel van SCOPE scholengroep. De conciërgewoning is als zodanig al een aantal jaren niet meer in gebruik. Omdat SCOPE voor het Groene Hart Leerpark en de Topmavo nieuwe gebouwen gaat neerzetten en het Lyceum verbouwd wordt, moest de conciërgewoning tegen de vlakte.

Eerste stap

Astrid Schouten, sectordirecteur van het Lyceum, is vooral blij dat er stappen gemaakt worden: "We zien met de sloop van de conciërgewoning dat de bouw nu echt aanstaande is. Ik hoop dat het vlot gaat. Dit is de eerste stap, daar zijn we ontzettend blij mee."

Uiteindelijk zullen het verbouwde Lyceum en de nieuwe Topmavo bij elkaar komen te staan op het terrein aan de Tolstraat. Op het terrein komt ook een nieuwe gezamenlijke sporthal.