Alphen aan den Rijn Aannemers van ongeval Julianabrug in de Quote 500 In november is de nieuwste editie van de Quote 500 gepubliceerd. Deze ranglijst toont jaarlijks wie de rijkste Nederlanders zijn. In de lijst staat ook de eigenaren van Mourik en Peinemann, beide betrokken bij het ongeval met de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn.