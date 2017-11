Geen nieuwbouwwoningen voor net boven modaal

In de prijsklasse die voor huurders en kopers met een inkomen net boven modaal geschikt is, wordt vrijwel niets gebouwd, zegt wethouder Wonen Gerard van As.

Echter blijkt dat juist in deze prijsklasse veel gezinnen met jonge kinderen een woning zoeken in Alphen aan den Rijn. Dit komt door instroom uit de grote steden naar kleinere en middelgrote steden, zoals Hoofddorp en Alphen.

Deze gezinnen zoeken naar koopwoningen tussen circa 155.000 en 190.000 euro en naar huurwoningen tussen circa 710 (sociale huurgrens) en 950 euro. Bestaande woningen in deze prijsklassen zijn vooral in de wijk Ridderveld en in jaren vijftig wijken rond het centrum te vinden.

Sociale huur

"Sociale huurwoningen hebben we hier meer dan genoeg", meldt Van As. De locatie van sociale huurwoningen is wel een uitdaging. Woningcorporatie Woonforte zoekt naarstig naar locaties in de stad.

"Wellicht komen in een later stadium de terreinen van Bos Beton, Van 't Schip en rond de Rijnhaven in beeld", aldus de wethouder.