Alphen aan den Rijn Twee nieuwbouwcomplexen langs spoor in De Staart In 'De Staart' langs het spoor in Alphen aan den Rijn worden nog twee appartementencomplexen gebouwd. Het college heeft besloten om de grond, die nodig is voor het bouwen van 'bouwblok 30 en 31' in de stationsomgeving, te verkopen aan Tetteroo Bouw & Ontwikkeling B.V..