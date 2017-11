Kamerleden Van der Staaij en Van Dijk op werkbezoek in Alphen

Het gezelschap kreeg op 6 november een rondleiding bij De Meerkoet in Alphen aan den Rijn, waar Gemiva een Leer- en Werkomgeving is voor mensen met een beperking en talenten. De Prismaschool geeft les aan leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Ook is er een steunpunt van Tom in de Buurt.

In activiteitencentrum De Wielewaal was een rondetafelgesprek rondom het thema Langer zelfstandig wonen: welke problemen zijn er en wat is er nodig als mensen langer thuis wonen? Afsluitend werd de samenwerking tussen Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden in het Groene Hart besproken.

Burgemeester Liesbeth Spies blikt terug op een geslaagd werkbezoek: "Het was goed om deze inwoners van onze gemeente kennis te laten maken met de praktijk van de zorg, het sociaal domein en regionale samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat de beide heren dit meenemen bij hun werk in Den Haag."