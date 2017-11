18-jarige raakt rijbewijs kwijt na rijden onder invloed

De jonge automobilist was slechts vier maanden in het bezit van zijn rijbewijs.

De politie ontving rond 00.30 uur een melding over een dronken automobilist die op de Prins Hendrikstraat tegen een geparkeerd voertuig was gereden. Na het ongeval zou de bestuurder weer zijn weggereden.

Ter plaatse werd inderdaad een beschadigde auto aangetroffen. Ook een vriend van de bestuurder was aanwezig, die voor de auto van de verdachte had gestaan om te voorkomen dat de jongen ging rijden. Dit deed de jongen toch waardoor de vriend werd klemgereden werd tussen twee auto's. Hij liep daarbij twee pijnlijke benen op.

Kapotte band

Het beschadigde voertuig werd ondertussen zonder bestuurder op de Archeonlaan aangetroffen. Het voertuig had een kapotte band en bleek enige tijd op zijn velg te hebben gereden.

Onder druk van zijn vrienden meldde de achtienjarige zich later op de Prins Hendrikstraat. Hier werd de jongen onderworpen aan een alcoholtest. Hieruit bleek dat de jongen veel te veel had gedronken. Daarnaast werd zijn speeksel positief getest op THC (cannabis). De jongen is hierop aangehouden.

Ambtshalve mishandeling

De jongen mag zich voor de rechter verantwoorden voor rijden onder invloed van drugs en alcohol, gevaar veroorzaken op de openbare weg, het verlaten van de plaats van het ongeval en ambtshalve mishandeling, gezien het feit dat de jongen zijn vriend klemreed. Dit houdt in dat de politie een misdrijf in behandeling kan nemen zonder dat hier een aangifte voor nodig is.

Zijn rijbewijs is voor minstens zes maanden ingevorderd. Dit kan nog verlengd worden, als de resultaten van het bloedonderzoek binnen zijn. Dan is duidelijk hoeveel alcohol en drugs de jongen in zijn lichaam had. De rechter doet dan uitspraak.