SP wil debat in gemeenteraad over systeem afvalpas

Harre van der Nat, fractievoorzitter van de SP, heeft het naar eigen zeggen helemaal gehad met dit 'onzalige plan' en heeft aangekondigd dat er een debat in de gemeenteraad is aangevraagd.

De SP wil het systeem van de afvalpassen van tafel. Tijdens de discussie in de gemeenteraad vorig jaar was de partij tegen de afvalpas. Ook D66 en RGL hebben zich tegen de pas uitgesproken. Nieuw Elan twijfelde en was verdeeld.

Er zijn volgens de partij drie grote problemen met het systeem zoals het nu is. In de eerste plaats zijn de inwoners niet tevreden over het gebruiksgemak. Er is per huishouden maar één pas beschikbaar en die heeft dan ook nog eens een onhandig formaat.

De pas kan ook niet aan een sleutelhanger of koord worden bevestigd. Bovendien wekt het veel irritatie dat het voorkomt dat een container niet open gaat. Ook het plaatsen van afval naast de container is een bron van ergernis.

Anoniem

In de tweede plaats denkt men dat de afvalpas helemaal niet anoniem is, omdat een verloren pas via het registratiesysteem geblokkeerd kan worden.

Ook kan de huidige afvalpas een opmaat zijn naar diftar, een systeem waarbij geregistreerd wordt hoe vaak en/of hoe veel iemand aan restafval in de container gooit. Vervolgens wordt daar de betaling (afvalstoffenheffing) op aangepast.