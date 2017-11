Beelden van winters Alphen in videoclip a balladeer

Van 1976 tot 1983 filmde de moeder van De Goederen in 8mm de belevenissen van het gezin. De doos met twintig filmspoelen ('leuk voor later!') stond jaren op de zolder van zijn ouderlijk huis. Tot De Goederen besloot een deel van het materiaal te gebruiken voor de video bij zijn nieuwe single 'Let It Snow'.

"Ik denk met heimwee terug aan de strenge winters uit mijn jeugd", zegt De Goederen, "zulke winters hebben we tegenwoordig niet meer." Vanuit dat gevoel schreef hij het nummer 'Let It Snow'. Tussen het videomateriaal die hij vond op de zolder van zijn ouders bleken ook beelden te zitten van de winter van 1977.

"De eerste keer schaatsen op het kanaal, een sneeuwpop maken in de tuin, sleetje rijden in de Vondelstraat en eenmaal binnen fonduen met de hele familie: dat was precies de sfeer die ik zocht", vertelt De Goederen. Hoewel hij al lang niet meer in Alphen woont, bewaart hij er goede herinneringen aan. "Het was een fijne plek om op te groeien. En mijn ouders wonen er nog, dus ik kom er regelmatig."

Crowdfunding

'Let It Snow' is het eerste nummer van het kerstalbum December, dat op 24 november verschijnt. De Goederen maakte gebruik van crowdfunding om het album te realiseren en had op de derde dag al het gewenste bedrag bijeen.

a balladeer

Met a balladeer won De Goederen in 2003 de Publieksprijs van de Grote Prijs van Nederland en in 2007 een Zilveren Harp. Het jaar daarop volgde een nominatie voor een Edison. Het nummer 'Swim With Sam' staat elk jaar in de top 2000 op Radio 2.