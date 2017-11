Alphen aan den Rijn Beelden van winters Alphen in videoclip a balladeer Singer-songwriter Marinus de Goederen, bekend als a balladeer, groeide op in Alphen aan den Rijn. In de nieuwste videoclip van a balladeer is het winterse Alphen van 1977 te zien: schaatsen op het Aarkanaal en sleetje rijden in de Vondelstraat.