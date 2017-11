Woonlasten inwoners Alphen aan den Rijn dalen licht

Wethouder van financiën, Michel du Chatinier, is tevreden. "We hebben bij ons aantreden beloofd dat we de woonlasten gelijk zouden houden en dat is weer gelukt. De politieke belofte die we hebben gedaan, pakt tot nu toe goed uit."

De woonlasten bedragen in 2017 voor een meerpersoonshuishouden 736 euro. In de regio is dit gemiddeld 824 euro. In verhouding tot bijvoorbeeld Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Lansingerland zijn de woonlasten in Alphen aan den Rijn laag. In de regio zijn enkel Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer een paar tientjes goedkoper.