Vervangende afvalpas is vanaf 2018 niet langer gratis

Het afgelopen jaar werd de afvalpas in de hele gemeente ge?ntroduceerd. De vervanging van een verloren of kapotte pas was kosteloos. Vanaf 1 januari blijven nieuwe passen voor nieuwe woningen of bewoners gratis, evenals vervangende passen als de oude een technisch mankement vertoont.

"De introductie van de afvalpas is heel succesvol", meldt wethouder Ed de Leest. "Het heeft inmiddels geleid tot een toename van gescheiden PMD-afval met 38 procent. De totale hoeveelheid restafval, waarvoor de afvalpas bestemd is, is iets gedaald. Het werkt dus wel als mensen voor restafval moeten betalen."

Registratie

De introductie van de afvalpas leidde in het begin tot veel gemopper. "Mensen moesten er erg aan wennen." Ook waren de Alphenaren ontevreden over het registratiesysteem. Dat is er echter niet meer. "Er wordt nu alleen automatisch gecontroleerd of het nummer van de pas bij de container hoort."

Omdat er zoveel storingen waren, zijn de passen niet meer geldig in de hele gemeente. Elke afvalpas is geldig in een straal rond de woning van de eigenaar.

Tarief

Tot en met 24 oktober zijn er ruim 2400 verloren passen geblokkeerd en nieuwe afvalpassen verstrekt. Door de kosten van het vervangen van de afvalpas op de gebruiker te verhalen, hoopt de gemeente dat aantal vervangingen van de afvalpas afneemt.

Het tarief dat is opgesteld voor de vervanging van een afvalpas bedraagt 13,50 euro. Hiervoor betalen inwoners één euro voor de inkoop van de afvalpas, een bedrag van elf euro voor de (administratieve) werkzaamheden die hierbij nodig zijn en 1,50 euro voor het verzenden van de nieuwe pas. "De verwachting is dat het bedrag van 13,50 euro voldoende is om het grote aantal verloren passen tegen te gaan, terwijl het geen te grote belemmering is om een nieuwe pas aan te vragen", aldus de gemeente.