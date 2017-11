Opknapbeurt voor evenemententerrein Zegerplas

Alphen aan den Rijn Interview: 'Het is mooi dat zwemvereniging AZC weer meedraait in de top' Zwemvereniging AZC speelt op het allerhoogste niveau mee in de Europese Champions League. De eerste Europese thuiswedstrijd is woensdag 8 november in thuisbad AquaRijn in Alphen aan den Rijn. Alphens.nl spreekt met enkele betrokkenen bij de club.