SCOPE gestart met voorbereidingen van nieuwbouw in Alphen aan den Rijn

Voor de herfstvakantie zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden op het terrein aan de Tolstraat al van start gegaan. De Topmavo en het Lyceum zullen dit terrein in de toekomst gaan delen. In januari 2019 nemen leerlingen en personeel van de Topmavo hun nieuwe gebouw in gebruik.

Het Lyceum verhuist dan tijdelijk naar het oude gebouw van de Topmavo. Van januari 2019 tot juni 2020 wordt het gebouw van het Lyceum vernieuwd, met een deel nieuwbouw en een deel renovatie. In de zomer van 2020 verhuist het Lyceum weer terug naar de Tolstraat. Daar verrijst tussen januari en december 2019 ook een nieuwe sporthal voor de twee scholen.

In in het ontwerp van de nieuwe gebouwen zijn de visie en de identiteit van de scholen vastgelegd. Er is ruimte voor het Technasium en voor kunst en cultuur (Lyceum) en voor ontplooiing van de individuele vaardigheden van de leerling in open leergebieden (Topmavo). De twee aparte gebouwen worden door het materiaal- en kleurgebruik in het ontwerp visueel met elkaar verbonden.

Investeringen

Leerlingen en personeel van het Leerpark worden vanaf de sloop van het huidige gebouw (start in juni 2018) op verschillende locaties ondergebracht. Vanaf september 2020 gaan leerlingen en personeel van het nieuwe gebouw gebruik maken. Dit komt op de huidige locatie van het Leerpark.

De drie schoolbesturen zijn een lening van 110 miljoen euro aangegaan met de Staat der Nederlanden. Het is een bijzondere financiële constructie, waarbij de scholen zelf de gebouwen in beheer houden.

Naast het bedrag dat nu vrijgekomen is voor de bouw, investeert SCOPE scholengroep zelf nog extra in duurzaamheid (warmte- koudeopslag, zonnepanelen) en in een gymzaal voor het Leerpark.