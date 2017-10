Interview: 'Het is mooi dat zwemvereniging AZC weer meedraait in de top'

"Een aanval doe je samen. Het hele team ligt achter je als je dan scoort", aldus Stan De Mey (16), de jongste selectiespeler. Waterpolo is niet alleen tactisch, maar ook fysiek een zware sport. Er wordt acht keer in de week getraind in het water en daar komt vier keer per week fitness bij.

"AZC was in de gouden jaren een amateurclub. De jongens zaten op school, de mannen waren aan het werk. We speelden internationaal tegen profs, die in teams van het leger of de politie speelden. Zij hoefden alleen maar te trainen", vertelt Remco Pielstroom, die in 1984 en in 1992 in het Olympisch team zat en basisspeler was bij AZC. Pielstroom is sinds 1 januari 2016 directeur van de Alphense zwembaden.

"Het is heel mooi dat AZC na een aantal wat mindere jaren weer meedraait in de top. Als exploitant van AquaRijn moeten we natuurlijk de Champions League faciliteren. Het is toch prachtig dat Alphen aan den Rijn de Europese topclubs ontvangt?"

Internationals

"We hebben goede faciliteiten, we hebben een goede trainer en we trainen met goede spelers. Dit jaar hebben we een hele sterke selectie", meldt teammanager Marchel Komen. "We spelen zo'n tachtig wedstrijden per seizoen. Eredivisie, toernooien, oefenwedstrijden. Daar komen de wedstrijden in de Champions League bij. We gaan niet winnen, maar we hopen wel op een paar goede wedstrijden."

AZC Moscow speelt al jaren in de vaderlandse eredivisie. Ook worden altijd wel spelers geleverd aan het Nederlands elftal. Nieuwkomer Sebastiaan van Mil is een international en Tim De Mey, uit de eigen opleiding, speelt in Jong Oranje.

Champions League

Aan de Champions League doen de zestien beste Europese teams mee. De eerste thuiswedstrijd is op 8 november in zwembad AquaRijn aan de Cantharel langs de President Kennedylaan. De tegenstander van AZC Moscow is qualifier Jadran Carine uit Montenegro. De wedstrijd begint om 20.30 uur.