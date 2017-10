Alphense middelbare scholen kunnen definitief gaan bouwen

Alphen aan den Rijn Lezing over vijfhonderd jaar reformatie in de Adventskerk Historicus Sander Wassing en stadsorganist Simon Stelling bundelen op dinsdagavond 31 oktober hun krachten in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn. Zij houden een lezing over vijfhonderd jaar reformatie en zorgen voor orgelmuziek.