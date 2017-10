Winkels in Alphen aan den Rijn mogen 24 en 31 december vroeger open

Het is echter niet zo dat de Alphense gemeenteraad 'zomaar' kan besluiten dat de openingstijden voor een keer worden aangepast.

"We moeten een wijziging in een van de artikelen in de verordening opnemen. Dat betekent dat dit besluit de normale procedure van bezwaar maken moet doorlopen", legt wethouder Gerard van As uit. "Als we direct actie ondernemen, kunnen we het net halen." Caroline Blom (CU) vindt het allemaal maar flauwekul: "We wisten op 1 januari ook wanneer de kerstdagen vallen dit jaar."

Op verzoek van winkeliers uit Koudekerk is een motie ingediend om beide dagen om 8.00 uur open te gaan op zondag 24 en zondag 31 december. In de Alphense winkelopeningstijden is opgenomen dat de winkels op zondagen vanaf 12.00 uur open mogen.

"Wij vonden het al een hele inspanning om met 12.00 uur akkoord te gaan", merkte Marjon Verkleij (CDA) op. De CU is er een beetje klaar mee: "Iedereen kan genoeg boodschappen doen, dat hoeft niet op zondagochtend. Ook niet als er een aantal vrije dagen op volgt."