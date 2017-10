Evenementenbeleid Alphen aan den Rijn krijgt er 75.000 euro extra bij

"We hebben een goed beleid. We hebben goede regels. We hadden gewoon te weinig geld", aldus wethouder Gerard van As (Nieuw Elan). "Er was geen plaats voor nieuwe initiatieven"

Voor alle evenementen in de hele gemeente was tot nu toe 63.000 euro per jaar beschikbaar. Naar de Oranjeverenigingen werd direct 30.000 euro overgemaakt. Samen met een aantal andere jaarlijks terugkerende evenementen was het budget snel op.

Wethouder Van As is daarom blij met de eenmalige bijdrage voor het jaar 2018. Daarna is het aan de nieuwe gemeenteraad om structureel een hoger bedrag voor evenementen vrij te maken.