Verpleeghuis Oudshoorn introduceert duobed

Alphen aan den Rijn Eerste wedstrijd AZC in Champions League waterpolo Waterpoloploeg AZC Moscow uit Alphen aan den Rijn is afgereisd naar Italië voor de eerste uitwedstrijd in de Europese Champions League. AZC speelt in Genua tegen Pro Recco, de tegenstander waar AZC in 1983 de finale in de Europacup van verloor. De eerste thuiswedstrijd is op 8 november.