Concrete acties moeten inwoners Alphen duurzamer maken

Het Actieprogramma Duurzaamheid wordt gefinancierd uit de 5 miljoen euro die door de gemeenteraad uit de Nuongelden is gehaald. Aan de concrete maatregelen in 2018 en 2019 wordt 2,3 miljoen uitgegeven. De overige 2,7 miljoen zijn een reservering voor latere jaren.

Bewustwording

Volgens De Leest is in de eerste jaren vooral bewustwording bij inwoners en bedrijfsleven belangrijk. Concreet wordt daarom een centraal informatiecentrum ingericht waar iedereen terecht kan met vragen over duurzaamheid. "Op dit moment is er wel veel informatie, maar dat is verspreid over allerlei organisaties die ook allemaal iets anders doen", zegt de wethouder. "Wij willen één plek om mensen en bedrijven de weg te wijzen en te helpen om de gewenste informatie te vinden."

Warmteplannen

Een tweede concrete actie is het maken van warmteplannen op wijkniveau. "Nu gebruiken we veel gas. Dat moet in de toekomst veranderen. In sommige wijken kunnen we werken met geothermie, in andere moeten we over op elektriciteit."

Andere maatregelen zijn: meer laadpalen voor elektrische auto's, duurzaam vervoer voor bijvoorbeeld pakketdiensten, fietsen bevorderen en wellicht de Greendeals uitbreiden. "Ik denk dan aan samen met de VOA en de Greenport zorgen dat alle bedrijven een zonnepaneel op hun dak hebben."

Het grootste obstakel voor het implementeren van duurzaamheid is dat de overheid niets kan opleggen. "Wij kunnen duurzaamheid bevorderen, maar inwoners en bedrijven moeten echt zelf een zonnepaneel aanschaffen."