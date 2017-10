Eerste wedstrijd AZC in Champions League waterpolo

Coach Ron van der Wild heeft niet de illusie dat zijn club het meteen goed gaat doen in de Champions League.

"We zijn heel blij dat we met een wildcard bij de laatste zestien horen. Het is voor ons vooral een kans om na een wat mindere periode opnieuw de aansluiting te vinden bij de top van Europa." De wedstrijd Pro Recco tegen AZC Moscow wordt woensdag 25 oktober gespeeld.

Pro Recco is een tegenstander met een geduchte reputatie. Het is de Italiaanse landskampioen en was in 2016-2017 derde in de Champions League. De finale van 1983 voor de Europacup staat bij beide ploegen op het netvlies gebeiteld. Het was een zinderende en legendarische wedstrijd, waarbij AZC uiteindelijk aan het kortste eind trok.

AZC Moscow zit voor de Champions League in een poule met Pro Recco (Italië), Jadran Carine (Montenegro), CN Sabedell (Spanje), Spandau Berlin (Duitsland), Szolnoki VK (Hongarije), ZF Eger (Hongarije) en Steaua Bucharest (Roemenië).

Eredivisie

De selectie van AZC Moscow doet het momenteel heel goed in de vaderlandse eredivisie waterpolo. De club heeft alle wedstrijden in de eredivisie gewonnen en staat bovenaan. Ook de huidige landskampioen werd meteen aan het begin van de competitie verslagen. Voor de beker is AZC door naar de volgende ronde.