Grote zoekactie nabij de Hefbrug

Alphen aan den Rijn Brandweer rukt uit voor geesten verdrijvende bewoner Alphen aan den Rijn De Alphense brandweer is in de nacht van donderdag op vrijdag gealarmeerd voor rookontwikkeling in de Diamantstraat in Alphen aan den Rijn. Ter plaatse bleek een bewoner met wierook geprobeerd te hebben om 'geesten te verdrijven'.