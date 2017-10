Alphen aan den Rijn Flyer opent deuren van nieuwe pand aan Lage Zijde Kledingzaak Flyer heeft maandag de deuren van het nieuwe pand geopend aan de Lage Zijde. Afgelopen zaterdag was Flyer voor het laatst te bezoeken in de Sint Jorisstraat. De winkel is sinds maandag te vinden in de Van Mandersloostraat in het Alphense centrum.